Görüşmede özellikle Besni-Gölbaşı yolunun yapım süreci, Hastane Kavşağı'ndan Merinos Bulvarı'na kadar olan bölümün sıcak asfalt (BSK) ile yenilenmesi, Besni-Üçgöz arasındaki yolun yatırım programına alınarak sıcak asfalt yapılması ile Besni ve Gölbaşı Toplu Konut girişlerine yönelik yeni kavşak düzenlemeleri masaya yatırıldı.

Milletvekilleri, Adıyaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerin kente önemli katkılar sağlayacağını belirterek, desteklerinden dolayı Bakan Uraloğlu'na teşekkür etti. Görüşmede, Adıyaman'ın ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmaların iş birliği içerisinde sürdürüleceği vurgulandı.

