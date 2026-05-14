Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Yılın ikinci dini bayramı olan bu mübarek dönem, 26 Mayıs 2026 Salı günü arife günü ile başlayacak. Dört gün sürecek olan bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Vatandaşlar ibadetlerini yerine getirirken, resmi kurumlar ve bankalar da bayram takvimine göre çalışmalarına ara verecek.

2026 Kurban Bayramı Gün Gün Tatil Takvimi

Kurban ibadetini yerine getirecek ve sevdiklerini ziyaret edecek olan vatandaşlar için gün gün bayram takvimi şu şekilde sıralanıyor:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

9 Günlük Bayram Tatili Ne Zaman Başlıyor?

İdari izin kararının ardından tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri de netleşti. 9 günlük kesintisiz Kurban Bayramı tatili, 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle birlikte başlayacak. Kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar 23 Mayıs Cumartesi gününden itibaren izne ayrılacak. Bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi ve ardından gelen 31 Mayıs Pazar günlerinin de tamamlanmasıyla birlikte tatil sona erecek. Okullar, üniversiteler, belediyeler ve tüm resmi kurumlar 1 Haziran Pazartesi günü yeniden normal mesai düzenine dönecek.

