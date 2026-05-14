Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ve yönetim kurulu üyeleri, Abdullah Küçük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevine atanan Vali Abdullah Küçük, makamında ATSO heyetini kabul etti.
Ziyarette ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, oda faaliyetleri ile kent ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Adıyaman'ın sektörel yapısı, Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi ve Orta Ölçekli Sanayi Sitesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.
ATSO heyetinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haci Dikmen ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Genç, Aydın Yaşar, Bilal Delikanlı, Mehmet Recep Yalçın ve Murat Ayabak yer aldı.
Vali Abdullah Küçük, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ticaret ve sanayi odalarının illerin kalkınmasında önemli rol üstlendiğini ifade etti.
Görüşmede, Adıyaman'ın ekonomik ve ticari yapısına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, kurumlar arası iş birliği ve yürütülebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
