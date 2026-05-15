Adıyaman'ın birçok bölgesinde yaşanılan asrın felaketinin ardından yapımlarına başlanan her ilçeyi köyleri eskisinden çok daha güçlü, çok daha modern ve çok daha güvenli bir şekilde yapılanması amacıyla başlatılan köy evlerinde çalışmalar devam ediyor.

Vali Abdullah Küçük, Çelikhan ilçesine bağlı Köyler için ortak bir alanda yapılan kırsal köy evlerini inceledi.

Gerçekleşen ziyaret sonrası Valilikten yapılan açıklamada;

'Altyapısı, çevre düzenlemesi ve tüm yaşam alanlarıyla birlikte tamamlanma aşamasına gelen ve çok yakında vatandaşlarımızın huzurla yerleşeceği kırsal köy evlerimizin ilçemize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.' İfadelerine yer verildi.

