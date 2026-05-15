Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Zemheri Ateşi' şiir programının dördüncüsü, yoğun katılımla düzenlendi. Edebiyat ve sanatseverleri bir araya getiren programda şiir dinletileri ile sahne performansları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Program kapsamında Ömer İnce, Mahmut Arutay, Hüseyin Türkoğlu, Rabia T. Bakırcı ve Habib Aslan tarafından çeşitli şiirler seslendirildi. Katılımcılar, farklı temalarda icra edilen şiir dinletileri eşliğinde edebiyat dolu bir akşam yaşadı. Program boyunca sahnelenen performanslar izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlikte Kaymakam Muhammed Üsame Soysal da sahneye çıkarak şiir seslendirdi. Kaymakam Soysal'ın okuduğu şiir, salonda bulunan davetliler tarafından ilgiyle dinlendi.

Program sonunda açıklamada bulunan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti. Başli, başta Kaymakam Muhammed Üsame Soysal olmak üzere programda sahne alan şiir yorumcularına, organizasyonda görev alan ekiplere ve programa katılım sağlayan davetlilere teşekkürlerini iletti.

Programa; Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak : PERRE