Kahta'da Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında çok sayıda kişinin katılımıyla gençlik yürüyüşü düzenlendi. Kaymakamlık binası önüne kadar devam eden yürüyüşte, gençlerle birlikte birlik ve beraberlik ruhu içerisinde Gençlik Haftası'nın coşkusu yaşandı.

Yürüyüşe; Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adalet ve Kalkınma Partisi Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ile kurum amirleri katılım sağladı.

Kaymakam Soysal, geleceğin teminatı olan gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde aktif rol almasının önemine dikkat çekerek gerekli tüm çalışmaların artırılarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE