Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında Kahta ilçesinde yürütülen grup köy yolu asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Beşikli-Ekinci Grup Köy Yolu ile Yapraklı Grup Köy Yolu'nda BSK sıcak asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar Yerinde İncelendi

Devam eden çalışmaları, Adıyaman Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal yerinde inceledi. İncelemelere İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

Vali Yardımcısı Göktaş, kırsalda ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkanı sunmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Kırsalda ulaşım Ağı Güçleniyor

İl Özel İdaresi'nin yatırım programı kapsamında sürdürülen asfalt çalışmalarıyla, köy yollarında ulaşım konforunun artırılması ve özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE