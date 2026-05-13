Kahta'da gençliğin bilgiyle, özgüvenle ve güçlü değerlerle yetişmesinin önemine değinilen, İletişim Uzmanı Tayfun Ayaz'ın konuşmacı olarak yer aldığı, 'Z Kuşağı Değil, İz Bırakan Kuşak' konulu konferans programı düzenlendi. Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan, İletişim uzmanı Tayfun Ayaz, , hedef belirlemenin, azmin ve değerlerine bağlı bir şekilde ilerlemenin önemli olduğunun altını çizdi.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'ın da katılım sağladığı programda gençlerle bir araya gelen Kaymakam Soysal, gençliğin bilgiyle, özgüvenle ve güçlü değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, ülkemizin geleceğinin bilinçli ve donanımlı gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE