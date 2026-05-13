Zenginoğlu görevi Güçlüer'e devretti

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi'nde uzun süredir görev yapan Doç. Dr. Samet Zenginoğlu'nun, Aksaray Üniversitesi'ndeki yeni akademik görevi dolayısıyla şube başkanlığı görevinden ayrıldığı belirtildi. Zenginoğlu'nun yerine, şube yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Kadir Güçlüer getirildi.

Görev değişiminin, Türk Ocakları Adıyaman Şubesi'nde yürütülen çalışmaların devamlılığı açısından bir bayrak değişimi olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Kadir Güçlüer kimdir?

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi Başkanlığı görevini devralan Doç. Dr. Kadir Güçlüer, 1987 yılında Ankara'da doğdu. Yaklaşık 15 yıldır Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan Güçlüer, 11 yıldır da Türk Ocakları Adıyaman Şubesi yönetim kurulunda yer alıyor.

Yapı malzemeleri, beton teknolojileri ve yapı fiziği alanlarında akademik çalışmalar yürüten Güçlüer, yükseköğretim alanında eğitim, araştırma ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Mesleki eğitim, istihdam, teknik eğitim politikaları ve bölgesel kalkınma konularında çeşitli projeler ve akademik çalışmalar gerçekleştirdi.

İngilizce bilen Güçlüer, akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk, gençlik çalışmaları ve sivil toplum faaliyetlerine de önem veriyor. Milli ve kültürel değerlerin yaşatılması, genç nesillere aktarılması ve toplumsal birlik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli platformlarda görev alan Güçlüer, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Gençlere yönelik çalışmalar hedefleniyor

Türk düşünce hayatının köklü kuruluşlarından biri olan Türk Ocakları'nın Adıyaman'daki faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Güçlüer'in, kültürel, akademik ve sosyal projelerle özellikle gençlerin milli kültür, tarih ve medeniyet bilinci doğrultusunda gelişimine katkı sunmayı amaçladığı belirtildi.

Türk Ocakları 1912'den bu yana faaliyet yürütüyor

Türk Ocakları, 25 Mart 1912'de resmen kurulan ve Türk düşünce hayatında önemli yere sahip sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Kuruluş çalışmaları 1911 yılında başlayan Türk Ocakları, 'Türk milletini sevmek ve yüceltmek' ülküsü doğrultusunda bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler yürütüyor.

Türk Ocakları'nın kuruluş sürecinde Askeri Tıbbiye öğrencilerinin girişimleri, dönemin aydınları ve Türkçü fikir insanlarının katkıları önemli rol oynadı. Kurum, tarih boyunca dersler, konferanslar, yayınlar, kültürel etkinlikler ve sosyal çalışmalarla toplumsal hayata katkı sundu.

Adıyaman'da kültürel ve akademik çalışmalar sürecek

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi'nde yapılan görev değişimiyle birlikte, şubenin kentte yürüttüğü kültürel, akademik ve gençlik odaklı faaliyetlerin yeni dönemde de devam edeceği kaydedildi. Yeni başkan Doç. Dr. Kadir Güçlüer'in, şubenin birikimini daha geniş kesimlere ulaştırmak için çalışmalar yürüteceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE