Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da temaslarda bulunduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayiciler ve işçilerle bir araya geldi. Ziyarette, ilin üretim kapasitesi, istihdam olanakları, emek gücü ve kalkınma hedefleri ele alındı. Sanayi temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, üretimin güçlendirilmesi ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İş İnsanları ve Emekçilerle İstişare

Bakan Yardımcısı Aydın, OSB ziyaretinde iş insanlarıyla görüşerek üretim süreçleri ve istihdam olanakları hakkında bilgi aldı. Emekçilerin çalışma koşulları ve beklentileri de gündeme geldi.

Ziyaret kapsamında üretime katkı sunan işçi ve işverenlerle sohbet eden Aydın, emek ve üretimin kalkınmadaki önemine dikkat çekti.

SGK İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Program kapsamında Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ziyaret edildi. Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette kurum personeliyle bir araya gelindi.

Vatandaşlara sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Aydın, kamu hizmetlerinde özveriyle görev yapan personele teşekkür etti.

'Adım Adım Daha Güçlü Adıyaman'

Ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Aydın, üretimden istihdama, sosyal güvenlik hizmetlerinden kalkınma hedeflerine kadar her alanda Adıyaman'ın daha güçlü bir geleceğe taşınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak : PERRE