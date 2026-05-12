Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'Tecrübe Paylaşımı Kariyer Buluşması' programı, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programın konuğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın oldu.

Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilat yöneticileri, kadın kolları temsilcileri, il genel meclis üyeleri, gençlik meclisi temsilcileri ve çok sayıda genç katıldı.

Programın açılış konuşmasını Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan yaptı. Program hakkında bilgi veren Bozan, gençlere yönelik gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve kariyer odaklı çalışmaların önemine dikkat çekerek, başta Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç olmak üzere programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın, kariyer yolculuğu, kamu yönetimi, çalışma hayatı ve gençlerin geleceğe hazırlanma süreci hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençler, merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme fırsatı bulurken, tecrübe paylaşımının gençlerin kişisel ve mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. Gençlerin fikirlerine önem veren projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Başkan Hallaç, gençlerin toplumun geleceği olduğunu vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın da konuşmasında gençlere hitaben, 'Gençlerle yapılan çalışmalar için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Birlikte kolektif işler yapmak güzeldir. Sorumluluk sahibi olmak toplumsal bilinç açısından çok önemlidir. Sizler sorgulayıcı olun, araştırın ve dünyadaki gelişmeleri iyi okuyun. Biz sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Amacımız sizlerin önündeki engelleri kaldırarak ülkemize daha güçlü hizmet etmenizi sağlamaktır. Kendinizi geliştirin. İlim istemekle olur ama rızık Allah'tandır. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

Program sonunda Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın'a günün anısına hediye takdim edildi. Yoğun ilgi gören program, toplu fotoğraf çekimi ve hatıra kareleriyle sona erdi.