Hemşirelerin gününü kutlayan Aslan, yaptığı açıklamada hemşireliğin umut, şefkat ve fedakârlık anlamına geldiğini belirtti.

Aslan, 'Hemşire umut demektir. Hemşire acıya şefkat demektir. Hemşire her şeyden önce fedakârlık demektir. Ülkemizde binlerce hemşire gece gündüz demeden görevini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Pandemide, selde, depremde ve her türlü zorlu koşulda insanlarımızın yaralarını saran hemşirelerimizin tek gayesi yaşama umut olmaktır.

Ülkemizin dört bir yanında görev yapan nice isimsiz hemşiremiz, bu kutsal görev uğruna gerektiğinde kendi canını ortaya koymuştur. Gösterdikleri fedakârlık, alın teri ve mücadele; hemşirelerimizin insan hayatına ne denli önemli bir hizmet sunduğunun açık göstergesidir' dedi.

Aslan, tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

12 Mayıs, modern hemşireliğin öncüsü Florence Nightingale'in doğum günü olması nedeniyle dünya genelinde Hemşireler Günü olarak kutlanıyor.

