Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Kahta Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet İnan ve ilgili kurum amirleri ile birlikte Gençlik Haftası kapsamında Kahta Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinliklere katılarak üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Program kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde gençlerle bir araya gelen Kaymakam Soysal, üniversite öğrencileriyle sohbet ederek başarılar diledi. Düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Soysal daha sonra, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik alanlardaki gelişimlerinin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

