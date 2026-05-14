Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman Kahta İlçe Kaymakamlığı bahçesinde özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi düzenlendi. Özel Eğitim Uygulama Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, çeşitli resim ve el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Protokolden Sergiye Ziyaret

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Mehmet Turan ve İletişim Uzmanı Tayfun Ayaz sergiyi ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

'Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyoruz'

Başli, serginin hazırlanmasında emeği geçen okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilere teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak : PERRE