Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaşlarla bir araya gelmeye, halkın sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemeye devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla güçlü bir iletişim kurmayı ve belediyeyi halkın hizmetinde bir makam haline getirmeyi önemseyen Başkan Mehmet Can Hallaç, gerçekleştirdiği Halk Buluşmaları ile Kahtalı vatandaşların talep ve beklentilerini yerinde dinliyor.

Vatandaşların sorunlarını doğrudan kendisinden dinleyen Başkan Hallaç, çözüm bekleyen konuların ilgili birimlere iletilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlıyor.

'Burası halkın makamıdır' anlayışıyla hareket eden Başkan Hallaç, makam kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu belirtti.

Başkan Hallaç, halkla iç içe olmanın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda gönül bağı kurmanın en güzel yolu olduğunu belirterek, 'Kapımız da gönlümüz de herkese açık. Burası halkın makamıdır. Halkımızla iç içe olmak, onların sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini doğrudan dinlemek bizim en önemli görevlerimizden biridir. Kahta'mız için vatandaşlarımızla birlikte çalışıyor, onların sesine kulak veriyor ve çözüm üretmek için gayret gösteriyoruz' dedi.

Kahta Belediyesi'nde vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlenerek devam edeceğini belirten Başkan Hallaç, 'Bizim için belediyecilik sadece yol, park ve hizmet yapmak değildir. Asıl olan gönüllere dokunmak, vatandaşımızın derdini kendi derdimiz bilmek ve ihtiyaç duyduğu anda yanında olmaktır' diye konuştu.