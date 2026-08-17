Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de başlayan siyasi yolculuğunun 25'inci yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Hallaç, AK Parti'nin geçen çeyrek asırlık süreçte Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşümünde önemli bir dönem yaşadığını belirterek, yeni dönemde Türkiye'nin yalnızca dünyadaki değişimleri takip eden değil, değişime yön veren güçlü bir ülke olması gerektiğini ifade etti. Hallaç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 25 yıllık sürecin Türkiye'nin yakın tarihindeki kapsamlı değişim ve dönüşüm dönemlerinden biri olduğunu söyledi. Kahta Belediye Başkanı, önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji, milli teknoloji, enerji bağımsızlığı, güçlü aile ve toplum yapısı, gençlerin geleceğe hazırlanması, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması ve etkin devlet kapasitesinin önemli hedefler arasında bulunacağını kaydetti.

AK Parti'nin 25 Yıllık Sürecine Dikkat Çekti

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılına ulaşmasının yalnızca bir kuruluş yıl dönümü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Hallaç, bu dönemin Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Hallaç, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunun millet iradesini siyasetin merkezine yerleştiren bir değişim hareketinin hikâyesi olduğunu belirterek, bu süreçte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çekti.

Türkiye'nin ulaşımdan sağlığa, savunma sanayiinden enerjiye, eğitimden teknolojiye ve dış politikaya kadar birçok alanda değişim yaşadığını belirten Hallaç, önümüzdeki dönemin ise yeni hedefler doğrultusunda şekilleneceğini söyledi.

Hedef Değişime Yön Veren Türkiye

Başkan Hallaç, yeni dönemde Türkiye'nin yalnızca küresel gelişmelere ayak uyduran bir ülke olmasının yeterli olmayacağını belirterek, değişimi okuyabilen, teknoloji üreten ve kendi kararlarını verebilen bir Türkiye hedefinin öne çıktığını ifade etti.

Hallaç, yüksek teknoloji ve milli teknoloji çalışmalarının yanı sıra enerji bağımsızlığı, güçlü aile ve toplum yapısı, gençlerin geleceğe hazırlanması, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması ve devlet kapasitesinin geliştirilmesinin yeni dönemin temel hedefleri arasında bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin Türkiye'nin uluslararası konumuna da katkı sağladığını belirten Hallaç, Türkiye'nin kendi hedeflerini belirleyen ve bölgesel meselelerde daha güçlü söz sahibi olan bir ülke konumuna geldiğini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Hedefleri Kahta'dan Geçecek

AK Parti'nin gelecek vizyonunun yerel yönetimlere de sorumluluk yüklediğini belirten Hallaç, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin şehirlerden başlayarak hayata geçirileceğini söyledi.

Kahta'nın da bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirten Hallaç, altyapı, ulaşım, çevre, şehirleşme, sosyal belediyecilik, gençlere ve kadınlara yönelik hizmetlerin yerel yönetim açısından önemli çalışma alanları olduğunu ifade etti.

Hallaç, Kahta'da atılan her adımı Türkiye'nin büyük hedeflerinin yereldeki bir parçası olarak gördüklerini belirterek, yalnızca mevcut sorunları çözen değil, geleceğin Kahta'sını bugünden planlayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarını kaydetti.

Hallaç'tan İkinci Çeyrek Asır Mesajı

AK Parti'nin 25 yıllık birikiminin gelecek hedefleri için önemli bir temel oluşturduğunu belirten Hallaç, ilk 25 yıllık dönemi büyük bir dönüşüm süreci olarak değerlendirdi.

Hallaç, ikinci çeyrek asırda Türkiye'nin küresel ölçekte daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh ve daha etkili bir ülke olması hedefiyle çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kahta olarak bu süreçte üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye, eser üretmeye ve vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Hallaç, şehrin Türkiye Yüzyılı hedeflerine hazırlanacağını söyledi.

Hallaç, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılını kutlayarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, teşkilatların her kademesinde görev yapan partililere ve 25 yıllık süreçte destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Hallaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, ilk çeyrek asrın tecrübesiyle ikinci çeyrek asra, Türkiye Yüzyılı'na ve daha güçlü bir Türkiye hedefine doğru yürümeye devam edeceklerini ifade etti.