Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki gün önce arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Fırat Nehri’ne giren 14 yaşındaki Muhammed Cabir’den acı haber geldi. Belkız Mahallesi iskele civarında kaybolan çocuk için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, sabah saatlerinde nehir yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan kişinin kayıp Muhammed Cabir olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde çocuğun boğularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sabah Saatlerinde Bulundu

Olay, Nizip ilçesine bağlı Belkız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Cabir, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Fırat Nehri’ne girdikten sonra gözden kayboldu. İki gündür sürdürülen arama çalışmalarında sabah saatlerinde acı sonla karşılaşıldı.

Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıçlar yönlendirildi. Sudandan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.