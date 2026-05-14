Gaziantep’te bir iş merkezinde gerçekleşen sendika ziyareti sırasında CHP heyetinin bulunduğu asansör arızalandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki partililerin yer aldığı asansörün aşırı yük uyarısı verdikten sonra arızalandığı öğrenildi. Kısa süreli düşüş yaşadığı belirtilen asansörün eksi 2’nci katta kilitlendiği bildirildi. Olay sırasında panik yaşayan heyet, yaklaşık yarım saat boyunca mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve asansör servis ekipleri sevk edildi.
Asansör Aşırı Yük Uyarısı Verdi
Olayın yaşandığı sırada asansör sisteminin “Asansör aşırı yüklü, lütfen kabin yükünü azaltın” şeklinde sesli uyarı verdiği belirtildi. Arızalanan asansörde bulunan CHP heyeti, servis ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
O Anlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı
Yaklaşık yarım saat süren bekleyiş sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde asansörün verdiği uyarılar ve heyetin yaşadığı panik dikkat çekti.