CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, yaşanan afetin ardından tüm örgütle birlikte sahaya indiklerini ve kapsamlı bir inceleme başlattıklarını açıkladı.

4 ayrı ekip, 5 ilçede sahada

İl Başkanı Açar, 'CHP Gaziantep İl Örgütü olarak 4 ayrı ekiple sahaya indiklerine dikkat çekerek, ' Hortum ve fırtınadan en fazla etkilenen Şahinbey, Şehitkamil, Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerimiz ve bağlı köylerinde kapsamlı incelemeler yaptık. Milletvekillerimiz Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, il ve ilçe yöneticilerimiz, gençlik ve kadın kolları başkanlarımızla birlikte fırtınadan zarar gören köylerimizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyor' dedi.

'Hasar açıklananın çok üzerinde, yüzlerce hektar fıstık mahvoldu, elektriksiz ve susuz kalan köyler var'

Açar, şehir merkezinde ve kırsal kesimde ağır bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirterek resmi açıklamaların yetersiz kaldığını ifade etti.

Açar, 'Gaziantep Valisi Kemal Çeber tarafından ifade edilen yaklaşık 85-100 civarında bina hasarı gerçeğin tamamını yansıtmıyor. Sahada gördüğümüz tablo, bu sayının kat kat üzerinde bir yıkıma işaret ediyor. Köylerde yaşam durma noktasına gelmiş. Fırtına özellikle kırsal bölgelerde hayatı felç etmiş durumda. Çatısı uçan evler, elektriği kesilen, camisi, minaresi yıkılan köyler, devrilen elektrik direkleri nedeniyle enerjiye ulaşamayan yerleşimler var. İçme suyu bulamayan, hayvanlarına dahi su veremeyen köylerimiz var. Yüzlerce hektar tarım arazisi zarar görmüş durumda. Özellikle fıstık bahçelerinde ağaçların kökünden söküldüğünü, dallarının dahi kalmadığını gördük. Yağan dolu nedeniyle ağaçların üzerinden değil yaprak mahsul dahi kalmamış. Üretici derin bir karamsarlık içinde. Binbir emek verilen fıstık bahçeleri yok olmuş durumda' diye konuştu.

'TOKİ ve belediyelerin sorumluluğu nerede?'

Hasar gören yapılara da dikkat çeken Açar, bazı görüntülerin ciddi soru işaretleri yarattığını belirterek, 'Bazı binalarda balkonların rüzgarla uçtuğunu, yapıların ciddi hasar aldığını gördük. Özellikle TOKİ gibi devlet kurumları ve belediyelerin denetiminde inşa edilen Seyrantepe, Beykent gibi toplu konut bölgelerinde yapıların zarar görmesi, yine devletin denetlediği 39 devlet okulunda eğitime ara verilecek düzeyde hasarın oluşması hiç normal değil. Bu tablo denetim mekanizmalarını da tartışmaya açmaktadır. Sorumluluğun yalnızca müteahhitlere yüklenerek geçiştirilemeyeceği açıktır. Bu konuda kapsamlı bir inceleme yapılmalıdır.'

'Gaziantep derhal afete maruz il ilan edilmelidir'

Açar, açıklamasının sonunda merkezi yönetime net bir çağrıda bulunarak, 'Yaşanan bu yıkımın boyutu ortadadır. Gaziantep kesinlikle 'Afete Maruz Bölge' kapsamına alınmalıdır. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, çiftçimizin zararının karşılanması ve yaraların hızla sarılması için bu adım gecikmeden atılmalıdır' dedi.

CHP sahada sürecin takipçisi olacak

CHP Gaziantep İl Örgütü'nün sahadaki çalışmalarını sürdüreceğini belirten Açar, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bizler bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın yanında olmaya, her köyde, her mahallede sahada bulunmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE