Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşanan rehine olayı mahallede hareketli anlara neden oldu. Cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirtilen bir şahıs, aynı evde yaşadığı eşini rehin aldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karataş Mahallesi’nde meydana gelen olayda çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmeye çalışırken mahallede hareketlilik yaşandı.

Polis Operasyon Düzenledi

Yapılan görüşmelerin ardından ekipler tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, rehine olarak tutulan kadın yara almadan kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.