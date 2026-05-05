Gaziantep’te yağışlı havanın etkili olduğu saatlerde meydana gelen kazada, işçi servisi kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Şehitkamil ilçesi çevreyolu Küsget Sanayi Sitesi istikametinde yaşanan kazada, D.T. yönetimindeki 27 S 4972 plakalı Mercedes marka servis aracı kaygan zeminde savrularak bariyerleri aştı ve yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 16 kişi yaralandı.
Kaygan Yol Kazaya Neden Oldu
İddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis aracı kontrolden çıktı.
Ekipler Seferber Oldu
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazada yaralanan 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma Başlatıldı
Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.