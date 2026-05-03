Gaziantep’te Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde yoğun yağış ve fırtınanın etkisiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Narlı gişeleri mevkiinde yaşanan kazada otomobil, yolcu otobüsü ve tırların da aralarında bulunduğu çok sayıda araç birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yaralılara ilk müdahale yapılırken, 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Narlı Gişeleri Mevkiinde Meydana Geldi

Kaza, TAG Otoyolu’nun Narlı gişeleri yakınlarında meydana geldi. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle araçların kontrolden çıktığı bildirildi.

Çok Sayıda Araç Kazaya Karıştı

Zincirleme kazada otomobil, yolcu otobüsü ve tırların da aralarında bulunduğu çok sayıda aracın yer aldığı öğrenildi. Kaza sonrası bölgede yoğunluk oluştu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiye müdahale ederek hastanelere sevk etti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Trafik Kontrollü Sağlanıyor

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı kontrollü şekilde veriliyor. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.