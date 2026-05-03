Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu yağışı, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış ve şiddetli rüzgarla birlikte birçok noktada hasar meydana geldi. Birecik Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir kamyonet yan yatarak ulaşımda aksamalara neden olurken, rüzgarın etkisiyle duba restoranların halatlarının koptuğu bildirildi. İlçede bulunan bir caminin minaresi yıkılırken, devrilen ağaçlar araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Kısa sürede etkili olan hava olaylarının ardından ekipler sahada inceleme başlatırken, yetkililer vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Kamyonet Köprüde Devrildi

Birecik Köprüsü’nde seyir halinde olan bir yük kamyoneti, fırtınanın etkisiyle yan yattı. Olay nedeniyle bölgede ulaşım kısa süreli aksadı.

Duba Restoranların Halatları Koptu

Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki duba restoranların halatlarının koptuğu öğrenildi. Yaşanan durum sonrası bölgede hasar oluştu.

Minare Yıkıldı, Ağaçlar Araçların Üzerine Devrildi

Fırtına sırasında bir caminin minaresi yıkılırken, çok sayıda ağaç da devrildi. Ağaçların araçların üzerine düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.