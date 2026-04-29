Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Hastanesi, Dünya Aşı Haftası kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi. Hastane girişinde kurulan stantta vatandaşlara aşının önemi ve bağışıklamanın toplum sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İncebıyık, başhemşire ve eğitim hemşireleri katıldı. Sağlık çalışanları gün boyunca vatandaşlarla birebir görüşerek aşılama konusunda bilgilendirme yaptı.

Harran Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Tuba Damar Çakırca, Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda yürütülen Dünya Aşı Haftası'nın önemine dikkat çekti.

2026 yılı temasının 'Her Nesil İçin Aşılar İşe Yarar' olduğunu belirten Çakırca, bağışıklamanın yalnızca çocukluk dönemine özgü olmadığını, yaşam boyu devam eden koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer aldığını ifade etti.

Aşıların tıp tarihinde en etkili halk sağlığı uygulamalarından biri olduğunu vurgulayan Çakırca, çiçek hastalığının eradikasyonu ve çocuk felcinin önemli ölçüde azaltılmasının aşılama programlarının başarısını ortaya koyduğunu belirtti.

Toplumsal bağışıklığın önemine değinen Çakırca, aşıların yalnızca bireyleri değil, toplum genelini de koruduğunu ve özellikle risk grupları açısından kritik rol taşıdığını ifade etti.

Son yıllarda artış gösteren aşı tereddüdüne ilişkin değerlendirmede bulunan Çakırca, bilimsel olarak etkinliği ve güvenliği kanıtlanmış aşılar hakkında doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'de ulusal bağışıklama programlarının önemli başarılar elde ettiğini belirten Çakırca, yetişkin aşılamasının yaygınlaştırılması ve risk gruplarına yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında sağlık çalışanları, vatandaşlara aşılama konusunda bilgilendirme yaparak farkındalık çalışmalarına katkı sundu.

Kaynak : PERRE