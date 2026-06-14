Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde baraj gölünde gezi yapan turistlerin bulunduğu teknenin kontrolden çıkarak sürüklenmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Teknede bulunan yaklaşık 50 turist, yürütülen çalışma sonucu güvenli şekilde tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Halfeti'de baraj gölü üzerinde gezi sırasında meydana geldi. Yerli turistlerin bulunduğu teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, teknedeki turistleri kontrollü şekilde başka bir tekneye alarak tahliye etti.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kıyıya ulaştırılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Halfeti'de yaşanan gelişmeleri Adıyamanlılar Net takip ediyor.