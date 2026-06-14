Diyarbakır'da 2026 yılının ilk beş ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin veriler açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre kent genelinde bin 290 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşanırken, 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 183 kişi yaralandı.

Paylaşılan verilere göre yalnızca mayıs ayında 331 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirirken, 602 kişi de yaralandı.

Yılın ilk beş aylık dönemine ait verilere bakıldığında ise trafik kazalarının kent genelinde önemli boyutlara ulaştığı görüldü. Toplam bin 290 kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 183 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

Yetkililer, trafik kazalarının azaltılması amacıyla sürücülerin hız limitlerine uyması, emniyet kemeri kullanması ve direksiyon başında cep telefonu kullanmaması gerektiğini hatırlattı.

Trafik güvenliğine yönelik farkındalık çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, sürücülerden ve yayalardan trafik kurallarına azami hassasiyet göstermelerini istedi.

Diyarbakır'da yaşanan gelişmeleri Adıyamanlılar Net takip ediyor.