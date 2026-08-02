Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Siverek-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Ökten yönetimindeki 67 ZS 232 plakalı otomobil ile Yusuf Avcu idaresindeki 63 AFZ 841 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada İ.Ö. (24), M.C.Y. (22) ve Y.A. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.