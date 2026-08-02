Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Mehmetçik tarafından kullanılan ve çatışmalarda zarar gören Türk bayrağı, 36 yıl boyunca büyük bir özenle muhafaza edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma ve restorasyon sürecine alındı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra tarihi emanet yeniden sahibine teslim edilerek gelecek nesillere ulaştırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın izlerini taşıyan Türk bayrağının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından teslim alındığını duyurdu.

Bakan Ersoy, üzerinde yırtık ve delikler bulunan bayrağın 36 yıldır Aynur Gazcıoğlu tarafından büyük bir hassasiyetle korunduğunu belirterek, bu kıymetli emanetin Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı'nda uzman ekipler tarafından aslına uygun şekilde restore edileceğini söyledi.

36 Yıl Boyunca Gönyeli'deki Evinde Korundu

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Mehmetçik tarafından kullanıldığı belirtilen Türk bayrağı, 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşen Aynur Gazcıoğlu'na Kıbrıslı Türk komşusu tarafından emanet edildi.

Gönyeli'deki evinde 36 yıl boyunca özenle korunan tarihi bayrak, bakım ve koruma çalışmalarının yapılması amacıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Restorasyon Süreci Kayıt Altına Alınacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye getirilen bayrak, Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı'na gönderildi.

Uzman ekipler tarafından yürütülecek restorasyon çalışmaları sırasında bayrağın mevcut durumu ayrıntılı olarak incelenecek, yapılacak tüm işlemler belge ve fotoğraflarla kayıt altına alınacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi Türk bayrağı yeniden Aynur Gazcıoğlu'na teslim edilerek gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak.