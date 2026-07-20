Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda önemli mesajlar verdi. Kıbrıs Türk halkının egemenliğine ve Türkiye'nin etkin ve fiili garantisine sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirten Öztürkler, "Devletimiz pazarlık konusu değildir. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz müzakere konusu değildir" ifadelerini kullandı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen resepsiyonda konuşan Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkına barış, özgürlük ve güven ortamı kazandırdığını söyledi.

Konuşmasında, 52 yıl önce verilen mücadelenin bugün kendi bayrağı altında yaşayan bağımsız bir devletin temellerini oluşturduğunu ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarları Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı, Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğine de teşekkür etti.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların sona ermesi gerektiğini belirterek, tarihi ve fiili gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının adanın eşit sahibi olduğunu vurgulayan Öztürkler, devletin varlığına, egemenliğe ve Türkiye'nin etkin ve fiili garantisine yönelik hiçbir dayatma ya da çözüm planını kabul etmeyeceklerini ifade etti. "Devletimiz pazarlık konusu değildir. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz müzakere konusu değildir" diyen Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının kendi devletinde yaşamayı sürdüreceğini dile getirdi.

Rum kesiminden yapılan açıklamalara da değinen Öztürkler, Türk askerinin adadaki varlığının güvenliğin teminatı olduğunu belirterek, "Biz buradayız ve dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, 1974 Barış Harekatı gazileri ve çok sayıda davetli katıldı.