Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla, Kırmızı Bülten ile aranan 10 DEAŞ mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli yürütülen çalışma sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, bir kişi hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yakalanan şahısların, geçmişte DEAŞ bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğu ve bazı terör eylemleriyle bağlantılarının tespit edildiği belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Türkiye'den Suriye'ye geçerek DEAŞ saflarına katılan bazı şahısların örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Yapılan çalışmaların ardından söz konusu kişilerin Suriye'deki yerleri tespit edilerek operasyon süreci başlatıldı.

MİT ile Suriye İstihbarat Servisi arasındaki koordinasyon sonucunda düzenlenen operasyonda 10 DEAŞ mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile yürütülen işlemler kapsamında şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Yakalanan kişilerden 9'unun çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı, bir şüpheli hakkındaki gözaltı sürecinin ise devam ettiği bildirildi.

Güvenlik kaynakları, yakalanan şahısların DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyetler, propaganda çalışmaları, lojistik destek ve çeşitli örgütsel görevlerde bulunduğunu belirtti.

Operasyon kapsamında yakalanan isimler arasında, Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüphelinin de bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, terör örgütlerine yönelik yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.