Zonguldak'ta düzenlenen "Bir Sevdadır Anadolu-3 Halk Oyunları Şöleni", Anadolu'nun farklı bölgelerine ait kültürel değerleri aynı sahnede buluşturdu. Batı Karadeniz'in en kapsamlı halk oyunları organizasyonlarından biri olarak gösterilen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Renkli kostümler, yöresel ezgiler ve farklı yörelere ait halk oyunlarının sergilendiği programda izleyiciler kültür ve sanat dolu bir gece yaşadı. Adıyaman yöresi oyunlarının da sahnelendiği şölen, büyük beğeni topladı.

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu, il protokolü, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, halk oyunlarının bir milletin kültürünü, yaşam biçimini ve ortak hafızasını yansıtan önemli değerler arasında yer aldığını söyledi.

Yaklaşık sekiz aylık hazırlık sürecinin ardından sahne alan ekipler, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunlarını izleyicilerle buluşturdu.

Şölende Ardahan, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Silifke, Ege ve Zonguldak yörelerine ait halk oyunları sahnelendi.

Gece boyunca sergilenen performanslar izleyicilerden alkış alırken, halk oyunlarının birlik, beraberlik ve kültürel dayanışmayı güçlendiren yönü ön plana çıktı.

Program sonunda antrenörler ve ekip temsilcilerine plaket takdim edilirken, organizasyona destek veren kurum ve kişilere teşekkür edildi.

Büyük ilgi gören şölen, Anadolu'nun kültürel zenginliğini aynı sahnede buluşturarak Zonguldak'ta unutulmaz bir kültür ve sanat etkinliğine dönüştü.