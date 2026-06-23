Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 25 yılda birçok alanda önemli mesafeler katettiğini belirterek muhalefete yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da düzenlenen programda konuşan Erdoğan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayisine kadar birçok alanda hayata geçirilen yatırımlara dikkat çekerken, Türkiye'nin geleceğine ilişkin hedeflerini de paylaştı. Başkentin önümüzdeki dönemde uluslararası zirvelere ev sahipliği yapacağını ifade eden Erdoğan, Ankara'nın küresel diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılının idrak edileceğini hatırlattı.

Türkiye'nin son çeyrek asırda eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika ve turizm alanlarında önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Erdoğan, savunma sanayisindeki başarıların da Ankara'nın öncülüğünde gerçekleştiğini ifade etti.

Ankara Uluslararası Zirvelere Ev Sahipliği Yapacak

Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını vurgulayan Erdoğan, temmuz ayında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, sonbaharda ise Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başkentte düzenleneceğini açıkladı.

Erdoğan, bu organizasyonlarla birlikte Ankara'nın uluslararası görünürlüğünün daha da artacağını ve küresel diplomasinin önemli merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Ankara'ya 4 Trilyon 280 Milyar Liralık Yatırım

Konuşmasında Ankara'ya yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre yatırımlarına kadar birçok alanda toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.

Şehrin ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal yaşam alanlarında önemli projelerle buluşturulduğunu ifade eden Erdoğan, hizmet siyasetini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Muhalefete Eleştiri

Muhalefetin hizmet üretmek yerine mazeret ürettiğini savunan Erdoğan, Türkiye'nin pek çok sorununu çözdüklerini ancak muhalefetin kronikleşen vizyon sorununu çözemediklerini söyledi.

Türkiye'nin hizmette, eserde ve fikirde yarışacak bir muhalefete ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğan, siyasetin proje ve vizyon üzerinden yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Programın sonunda CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozeti takıldı.