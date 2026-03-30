Uşak Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: Belediye Başkanı Özkan Yalım Dahil 9 Kişi Tutuklandı



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltı sayısı 17’ye yükselirken, adli süreç devam ediyor.

Operasyon Genişliyor: Gözaltı Sayısı 17'ye Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde Uşak’ta 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam şüpheli sayısı 17’ye ulaştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 13 şüpheli, gün içerisinde adliyeye sevk edildi.

Belediye Başkanı Yalım Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, diğer şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan son 4 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü ve işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edilecekleri öğrenildi. Emniyet güçlerinin rüşvet iddialarına yönelik teknik ve fiziki takibi sonucu başlatılan operasyona ilişkin ayrıntılı tahkikat sürüyor.



