International Peace Prize ödüllü, Nobel Barış Ödülü adayı ve barış aktivisti, dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, dünya barışının sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Cine1 Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Ödül, Cine1 Genel Yayın Yönetmeni Barbaros Özdemir tarafından takdim edildi. Özdemir, içinde bulunduğumuz süreçlerde küresel barışın önemine dikkat çekerek, Manaf’ın bu alandaki çabalarının önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

Manaf’ın Çalışmalarına Ulusal ve Uluslararası Alandan Büyük Takdir

Akif Manaf, yakın zamanda Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından verilen ve uluslararası alanda geniş yankı bulan 2025 International Peace Prize ödülü ve İsveç’ten Global Peace Prize ödüllerine layık görülmüştü. Bunun yanı sıra Manaf, Türkiye’den Egeyön Barış Ödülü, Doğayla Barış Ödülü, Küresel Barış Ödülü ve Yılın Barış İnsanı ödüllerini almıştı.

Akif Manaf: “Güne Barışla Başlayıp, Günü Barışla Bitirirsek Kalıcı Barış Mümkündür”

Ödülün takdiminde konuşan Akif Manaf şu ifadeleri kullandı:

“Dünyamızda kalıcı küresel barışı inşa etmek mümkün ve bunun için gece gündüz çabalıyoruz. Kalıcı bir küresel barış için herkes el ele vermeli ve herkes çabalamalıdır. O yüzden insanlığa yepyeni bir paradigma sunuyoruz: Bireyselden globale. 9 milyara yakın insan her gün barış konusunda çabalarsa, her gün barış konusunda bir şey yaparsa, bu şekilde barışa yaklaşacağız. Görüyoruz ki, bireysel savaş küresel savaşa dönüşüyor. Her insan evinde bile sabah güne barış ile başlamalıdır. Bu yüzden herkesi barışa davet ediyoruz. Güne barışla başlayıp, günü barışla bitirirsek kalıcı barış mümkündür. İşte o zaman barış kalıcı olacak.”

Ülke Ülke Gezerek Barışı Anlatan Bir Barış Elçisi

Akif Manaf’ı küresel barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarında ayırt edici kılan en temel özelliklerden biri, yazarın dünyayı ülke ülke gezerek, gittiği tüm ülkelerde insanlara barışa giden yolu bire bir aktarması olarak öne çıkıyor. Yazar Barış Psikolojisi kitabının yayımlandığı tüm ülkelere giderek kitap fuarları, barış konulu söyleşiler, seminerler ve buluşmalar aracılığıyla birçok kişiyle bir araya geliyor ve barışı anlatıyor.

Sadece Söylemde Kalmayan Gerçek ve Somut Barış Projeleri

Manaf’ın küresel barış alanında yürüttüğü çalışmalar sadece söylemde kalmayıp, bire bir hayata geçen somut barış projeleri olarak öne çıkıyor.

Hedef Barış Psikolojisi Kitabının Tüm Dünya Dillerinde Yayımlanması

Akif Manaf’ın barış çalışmalarının merkezinde yer alan ve şimdiye dek 20’ye yakın dilde yayımlanan Barış Psikolojisi kitabı, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Norveççe, Arapça, Türkçe, Hollandaca, Yunanca, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Kürtçe ve İsveççe sonrası şimdi de Rusça olarak yayımlandı. Öte yandan kitabın yakın gelecekte Fince, Danca, Çince, Azerice ve Korece yayımlanacağı alınan bilgiler arasında. Kitabın tüm dünya dillerinde yayımlanması hedefleniyor. Kitap okuyucular açısından içsel barıştan küresel barışın inşasına giden yolu anlatması açısından bir barış kılavuzu niteliği taşıyor.

Doğayla Bütünleşen Sürdürülebilir Bir Yaşam Modeli: Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü

Manaf’ın küresel barış çalışmaları kapsamında Sağlıklı Yaşam Vakfı Başkanı olarak öncülük ettiği somut projeler arasında en dikkat çekenlerinden birisi doğayla uyumlu ve kendi kendine yeten “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi” olarak öne çıkıyor. Projede enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor ve çevre dostu bir altyapı kuruluyor. Ayrıca kütük evler, ekolojik tarım uygulamaları, biyolojik çeşitliliğin korunması, sağlıklı gıda üretimi, sürdürülebilir atık yönetimi ve arıcılık faaliyetleri de projenin temel bileşenleri arasında yer alıyor. Projenin en ayrıcalıklı yönlerinden birisi de projede Barış Sanatı Programı’nın yer alıyor olması.

Dünyada Bir İlk: Barış Sanatı Programı

Manaf’ın kurucusu olduğu Dünya Değişim Akademisi bünyesinde öncülük ettiği Barış Sanatı Programı ve 200’ü aşkın barış temelli değişim programı aracılığıyla, bireylerde barış farkındalığının geliştirilmesi ve artırılması amaçlanıyor. Program, bireylerin hem içsel barışı geliştirmelerini hem de barışçıl bir yaşam anlayışını pratik olarak hayata geçirmelerini sağlıyor. Akif Manaf’ın öncülüğünde geliştirilen bu program, bireylerde barış bilincinin yükselmesinde ve içsel barıştan küresel barışa uzanan dönüşüm sürecinin gerçekleşmesinde temel bir rol oynuyor.

World Change Day for Sustainable Peace (Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü)

Akif Manaf, Uluslararası Değişim Federasyonu’nun başkanı olarak 2018 yılında ilan edilen ve her yıl 7 Temmuz’da dünya genelinde kutlanan “World Change Day for Sustainable Peace” (Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü) girişiminin öncüsü olarak dikkat çekiyor. “Barış için Değişim” temasını odağa alan bu özel gün, farklı ülkelerden bireyleri ve kurumları ortak bir barış anlayışı etrafında bir araya getiriyor. Girişim, küresel barış alanında kolektif farkındalığın güçlenmesine önemli bir katkı sağlıyor.

Barış Konulu Söyleşi, Seminer ve Buluşmalar

Manaf, dünyanın farklı ülkelerini ziyaret ederek barış temalı söyleşiler, seminerler ve toplantılarda geniş kitlelerle bir araya geliyor. Bu etkinliklerde katılımcılara, içsel barıştan küresel barışa uzanan sürecin önemini ve uygulanabilir adımlarını aktarıyor.

Ulusal ve Uluslararası Alanda Barış Konulu Demeçler

Manaf, ziyaret ettiği ülkelerde medya organlarına verdiği küresel barış odaklı demeçlerle dikkat çekiyor. Bu girişimler, küresel barış bilincinin dünya çapında yayılmasına katkı sağlayan önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Akif Manaf’ın, kalıcı küresel barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları önümüzdeki dönemde de hız kesmeden sürecek. Edinilen bilgilere göre Manaf, Barış Psikolojisi kitabının yayımlandığı yeni ülkeler başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerini ziyaret etmeye, okurlar ve barışseverlerle buluşmaya devam edecek.