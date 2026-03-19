Cumhurbaşkanı Kararıyla Bayram Boyunca Ulaşım Desteği Sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle ulaşımda uygulanacak ücretsiz geçişlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, bayram süresince Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile köprüler ve birçok raylı sistem hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz Geçişlerin Takvimi Ve Kapsamı Belirlendi

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada ücretsiz kullanım tarihlerini ve hatlarını şu şekilde detaylandırdı: "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla; Ramazan Bayramı vesilesiyle 19 Mart Perşembe gece 00.00 - 22 Mart Pazar 24.00’a kadar: Karayolları Genel Müdürlüğü’müze bağlı otoyollar ile FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 20 Mart Cuma günü 00.00 - 22 Mart Pazar günü saat 24.00’a kadar: Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu ücretsiz hizmet verecek."

Ulaşımda Bayram Yoğunluğuna Karşı Raylı Sistem Desteği

Karar kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ana ulaşım arterlerinde yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Marmaray, İZBAN ve Başkentray gibi kritik hatların yanı sıra İstanbul Havalimanı metrosunun da ücretsiz listesine dahil edilmesi, bayram tatili süresince seyahat edecek vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.

