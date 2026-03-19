ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubat ayında hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış sergiledi. Üretici fiyatlarındaki bu yükseliş, enflasyon baskılarının ekonomi genelinde devam ettiğine işaret etti.

Yıllık ÜFE Artışı Yüzde 3,4 Oldu

Paylaşılan verilere göre, ÜFE şubatta aylık bazda yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti. Ekonomistlerin ve piyasa analizlerinin beklentilerini aşan bu rakamlar, üretim maliyetlerindeki artışın sürdüğünü ortaya koydu.

