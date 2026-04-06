İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bakri'nin operasyon sırasında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bakri'nin, dünya genelinde İsrailli ve Yahudi hedeflere yönelik saldırılardan sorumlu olduğu ifade edildi.

Netanyahu, Hademi'nin de operasyonda öldüğünü duyurdu. Hademi'nin göreve kısa süre önce atandığı ve selefinin ölümü sonrasında görevini devraldığı belirtildi.

Netanyahu, İsrail vatandaşlarını hedef alanların bedel ödeyeceğini vurguladı. Ülkesinin tüm cephelerde operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK