Birleşik Krallık genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde siyasi dengeleri değiştiren sonuçlar gelmeye devam ediyor. Londra'nın Enfield Belediyesi'ne bağlı Cockfosters beldesinde 7 Mayıs 2026 Perşembe günü yapılan yerel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Muhafazakâr Parti (Conservative Party) adayları Alessandro Georgiou ve Alara Ayyıldız, en yüksek oyları alarak Cockfosters Ward adına Enfield Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.

Enfield Belediyesi tarafından paylaşılan resmi verilere göre Alessandro Georgiou 2 bin 47 oy alırken, Alara Ayyıldız ise 1.858 oyla seçimi ikinci sırada tamamladı. Böylece iki Muhafazakâr Parti adayı, Cockfosters bölgesini Enfield Belediye Meclisi'nde temsil etmeye hak kazandı.

Diğer Adayların Oy Dağılımı

Seçimde diğer adayların aldığı oylar da belli oldu. Buna göre İşçi Partisi (Labour Party) adayı Arzu Aydemir 466 oy aldı. Reform UK adayı Samuel Norris 465 oy alırken, Yeşiller Partisi (Green Party) adayı Caley Elizabeth Brown 580 oy elde etti.

Liberal Demokrat Parti (Liberal Democrat) adaylarından Brian Cronk 237 oy, Mutlu Beyzade ise 217 oy aldı. Reform UK adayı Felicity Aoibhinn Brown 456 oy alırken, İşçi Partisi adayı Paul Shaverin ise 422 oyda kaldı.

Katılım Oranı Yüzde 47,1 Oldu

Enfield Belediyesi seçim yetkilileri tarafından yapılan açıklamada seçimlere katılım oranının yüzde 47,1 olduğu bildirildi. Ayrıca 12 oy pusulasının çeşitli nedenlerle geçersiz sayıldığı açıklandı.

Seçim sonuçlarının, Enfield Borough Council adına görev yapan Deputy Returning Officer Perry Scott tarafından resmen ilan edildiği belirtildi.

Cockfosters Ward'da elde edilen sonuçların ardından Alessandro Georgiou ve Alara Ayyıldız'ın Enfield Belediye Meclisi'nde görev yapacağı kaydedildi.

Alara Ayyıldız Dikkat Çekti

Muhafazakâr Partinin Londra Büyükşehir Meclisi üyesi olan Alessandro Georgiou'nun danışmanlığını yapan Alara Ayyıldız, 2026 yerel seçimlerinde birlikte yürüttükleri kampanya sonucunda meclis üyeliğine seçilmeyi başardı.

Akademik geçmişiyle de dikkat çeken Alara Ayyıldız, İngiltere'deki King's College London'da Uluslararası Politik Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini birincilik derecesiyle tamamladı. Üniversite eğitimini ise 2015-2019 yılları arasında Nottingham Üniversitesi'nde aldı.

Ayyıldız'ın akademik birikimini, yerel yönetim stratejileri geliştirilmesi ve seçim kampanyası çalışmalarında aktif şekilde kullandığı belirtildi.

Alessandro Georgiou Kimdir?

Londra'nın kuzeyindeki Enfield bölgesinde doğup büyüyen Alessandro Georgiou, yerel ve bölgesel düzeyde görev yapan kıdemli Muhafazakâr Parti siyasetçileri arasında yer alıyor.

Mayıs 2024'ten bu yana Londra Belediye Meclisi üyesi olarak görev yapan Georgiou, 2022 yılından itibaren Enfield Belediye Meclisi'ndeki Muhafazakâr Grup'un liderliğini yürütüyor.

2018 yılından bu yana Cockfosters bölgesini temsil eden Georgiou'nun, University of Hertfordshire bünyesinde Hukuk (LLB) eğitimi aldığı öğrenildi. Siyasi kariyerine genç yaşta başlayan Georgiou, ilk kez 2014 yılında meclis üyesi seçilmişti.

Kaynak : PERRE