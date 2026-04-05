İran, İsfahan yakınlarında düzenlenen ABD'nin kayıp pilotu kurtarma operasyonunda bir C-130 askeri nakliye uçağı ile iki Black Hawk helikopterin imha edildiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları'na yakın Tasnim Haber Ajansı'na konuşan yetkililer, operasyonun kara ve hava birimlerinin ortak müdahalesiyle engellendiğini öne sürdü. Açıklamada, Devrim Muhafızları, kara kuvvetleri, Besic unsurları ve polis birimlerinin operasyonu etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Öte yandan ABD kaynakları, operasyonun amacına ulaştığını ve kayıp pilotun kurtarıldığını duyurdu. ABD basını, bazı hava araçlarının ya düşman ateşi altında hasar gördüğünü ya da kritik ekipmanın düşman eline geçmemesi amacıyla bizzat imha edildiğini belirtti. Özellikle özel görevlerde kullanılan bazı C-130 türevlerinin operasyon sırasında yok edildiği bildirildi.

İran ve ABD açıklamaları arasında ciddi farklar bulunuyor. İran tarafı, düşürülen araçların kendi müdahalesi sonucu olduğunu savunurken, ABD kaynakları kayıpların operasyonel nedenlerle gerçekleştiğini vurguluyor. Uzmanlar, iki tarafın açıklamalarının, sahadaki bilgi savaşının askeri çatışmalar kadar önemli hale geldiğini gösterdiğini belirtiyor.

Uluslararası gözlemciler, çatışmaların yalnızca hava sahasında değil, kurtarma operasyonları ve lojistik hatlarda da yoğunlaştığını, olay sırasında can kayıplarının yaşandığını aktarıyor.

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK