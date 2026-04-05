Türk Kızılay Kahta Şubesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kahta 100. Yıl Parkı'nda anlamlı bir program gerçekleştirdi. Etkinlikte otizmli çocuklarla bir araya gelinerek çeşitli aktiviteler yapıldı ve çocuklara hediyeler takdim edilerek toplumsal farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Programda, çocukların sosyal hayata katılımını desteklemek, toplumda otizme yönelik bilinç düzeyini yükseltmek ve onların yalnız olmadığını hissettirmek temel hedef olarak belirlendi. Etkinliğe katılan çocukların mutluluğu ve ailelerinin memnuniyeti, Kızılay yetkililerine en büyük kazanım olarak yansıdı.

Etkinliğin ardından Kahta Özel Umut Işığım Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek burada eğitim gören otizmli çocuklara da hediyeler verildi ve sevinçlerine ortak olundu.

Türk Kızılay Kahta Şubesi, dezavantajlı bireylerin her zaman yanında olmayı sürdüreceğini ve toplumsal farkındalık çalışmalarını artırarak devam ettireceğini kamuoyuna duyurdu

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Mustafa KAMIŞ