Minik öğrencilerin büyük bir heyecanla kaleme aldığı mektuplar, millî birlik ve beraberlik, vatan sevgisi ve yurt savunması bilincini güçlendirmek amacıyla Adıyaman Garnizon Komutanı Binbaşı Serkan Güvel'e teslim edildi.

İlk okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu Mehmetçiğe yazdıkları mektuplarla paylaşan minik öğrenciler, mektup yoluyla hem duygularını ifade etti hem de vatan ve millet sevgisini yürekten hissettirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;

'Sevgili öğrencilerimiz; kaleminizin gücüyle kurduğunuz bu anlamlı köprü, vatan sevgisinin en güzel ifadesidir.' İfadelerine yer verildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) Sibel TURAN