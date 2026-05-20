Yoğun bir sınav ve ders temposunu geride bırakan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için beklenen o büyük gün MEB tarafından netleştirildi. Peki okullar ne zaman kapanıyor? İşte öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği 2026 yaz tatili tarihi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihlerinde uygulandı. MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Okullar ne zaman kapanıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 26 Haziran'da sona erecek. Milyonlarca öğrenci, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak uzun bir yaz tatiline çıkacak ve 2026-2027 eğitim öğretim yılına kadar dinlenme fırsatı bulacak.

Kaynak : PERRE