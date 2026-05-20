Yaptığı açıklamada CHP'nin her türlü kirlilikten arınması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, 'Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir' şeklinde konuştu.

Videoda oldukça sert açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar... ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir' ifadelerini kullandı.

'CHP Kirlenmişliğin Sığınağı Olamaz'

Parti içi muhasebe ve temiz siyaset konusunda da sert mesajlar gönderen eski Genel Başkan, CHP'nin sıradan bir miras değil, Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan 'kutsal bir emanet' olduğunun altını çizdi. Partinin her türlü kirlilikten arınması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, 'Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir' diyerek partiye yönelik 'kirlenme' uyarılarında bulundu.

'Siyaset Namus Borcudur'

Konuşmasında siyasi ahlakı bir 'namus borcu' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, kirlenen siyasetin önce vicdanı çürüttüğünü, ardından milletin ekmeğine göz diktiğini belirtti. Hayatı boyunca boğazından tek bir haram lokma geçmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, çocuklarına bırakacağı tek mirasın dürüstlük ve verdiği bu ahlak kavgası olduğunu ifade ederek, 'Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın' dedi.

