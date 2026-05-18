AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılınç'tan oluşan heyet, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Abdullah Küçük'e yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, Adıyaman'da yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ve beraberindeki heyet, Vali Küçük'e görevinde başarılar dileyerek, yeni görevinin Adıyaman için hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Abdullah Küçük ise nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Hüseyin Özhan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

