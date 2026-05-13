İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 15-16 Mayıs tarihlerinde Adıyaman’da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacağı açıklandı. İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından paylaşılan program kapsamında Fakıbaba’nın belediye ziyaretlerinden esnaf buluşmalarına, teşkilat programlarından hastane ziyaretlerine kadar birçok etkinliğe katılması bekleniyor. İki gün sürecek programda kent merkezi ile Kahta ilçesinde çeşitli temaslarda bulunacak olan Fakıbaba’nın vatandaşlarla bir araya geleceği belirtildi.

İlk Gün Programı Açıklandı

Paylaşılan programa göre Ahmet Eşref Fakıbaba, 15 Mayıs Cuma günü cuma namazının ardından Adıyaman Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret edecek. Gün içerisinde il teşkilatı buluşmasına katılacak olan Fakıbaba’nın akşam saatlerinde Kahta’da esnaf ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

İkinci Gün Hastane Ve Konteyner Kent Ziyareti Yapacak

16 Mayıs Cumartesi günü ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temaslarda bulunacak olan Fakıbaba’nın daha sonra esnaf buluşmasına katılması planlanıyor. Program kapsamında konteyner kent ziyareti gerçekleştirecek olan Fakıbaba’nın ziyaretlerin ardından Gaziantep’e hareket edeceği öğrenildi.

İl Başkanı Ahmet Türk’ten Açıklama

Program bilgileri İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.