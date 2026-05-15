Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç hakkında dikkat çeken bir yazılı açıklama yayımladı.

Yalçın, Arınç'ın son dönemde yaptığı siyasi değerlendirmelere yönelik eleştirilerinin ardından başlayan tartışmada, Arınç'ın siyasi eleştiri sınırlarını aşarak şahsına yönelik ithamlarda bulunduğunu öne sürdü. Açıklamasında sert ifadeler kullanan Yalçın, Arınç'ın kamuoyu önünde 'bilge politikacı' görüntüsü vermeye çalıştığını ancak son tartışmalarla birlikte 'gerçek karakterinin ortaya çıktığını' savundu.

'Siyasi Eleştirilerimiz Şahsiyata Yönelmedi'

Semih Yalçın açıklamasında, kendisinin Arınç'a yönelik değerlendirmelerinin yalnızca siyasi zeminde olduğunu belirterek şu görüşleri dile getirdi:

'Biz Bülent Arınç'ın günahlarını sayıp dökmedik; şahsiyata, özel hayata girmedik. Sadece kendisinin siyasi değerlendirme ve tespitlerinin üzerine gittik.'

Yalçın, buna karşın Arınç'ın cevaplarında 'şeref ve haysiyeti hedef alan ifadeler' kullandığını iddia etti. Arınç'ın söylemlerinin siyasi tenkit sınırlarını aştığını öne süren Yalçın, söz konusu açıklamaların 'hakaretamiz' bir nitelik taşıdığını savundu.

Bahçeli'ye Destek Vurgusu

MHP'li Yalçın, açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin politikalarına da vurgu yaptı.

Yalçın, Arınç'a yönelik sert eleştirilerinin temel sebeplerini sıralarken, Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara destek verdiğini belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin aziz milletimizden büyük destek gören Terörsüz Türkiye istikametindeki samimi gayretlerini seviyesiz ifadelerle değersizleştirmeye kalkması' eleştirilerinin temel nedenlerinden biridir.'

Yalçın ayrıca, Arınç'ın toplum içerisinde 'nifak ve fitne oluşturduğunu' öne sürerek, buna karşı siyasi eleştiri hakkını kullandığını ifade etti.

'Kibir ve Enaniyet' Suçlaması

Açıklamanın önemli bölümünde Arınç'ın kişiliğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Semih Yalçın, eski Meclis Başkanı'nın 'yüksek ego' sahibi olduğunu savundu.

Yalçın, Arınç'ın kendisine yönelik ifadelerinin ardından 'öfkeye kapıldığını' ileri sürerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Bülent Arınç'ın tenkitlerime sosyal medyada verdiği üslup fukarası cevap ve hakkımda sarf ettiği hakaretamiz cümleler, neticede kendisinin gerçek karakterini ele vermiş oldu.'

MHP'li yönetici, Arınç'ın 'kibir' ve 'tekebbür' içinde hareket ettiğini öne sürerken, tartışmanın siyasi sınırların dışına taşındığını savundu.

'Siyaset Meydanı Şikâyet Yeri Değildir'

Semih Yalçın açıklamasının devamında, siyasetin 'yakınma ve sızlanma alanı olmadığını' ifade ederek, Arınç'ın tavrını eleştirdi.

Yalçın, Arınç'ın kendisini 'allame-i siyaset' olarak gördüğünü öne sürerken, kamuoyu önünde sergilenen tavrın 'gerçek karakteri açığa çıkardığını' iddia etti.

Açıklamasının sonunda Yalçın, 'nifak, fitne ve tefrikanın bir siyasetçiyi şeytanın oyuncağı hâline getirdiğini' savunarak, yaşanan tartışmanın ibret verici olduğunu kaydetti.

