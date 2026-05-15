Temiz Ekran Hareketi tarafından 'Ekranlar hepimizin, gelecek hepimizin' sloganıyla dijital ve konvansiyonel ekranların toplumsal etkilerine dikkat çekildi.

Adıyaman'ın Kent Meydanında ekranlara yönelik düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda kişi katıldı. Akademisyenler, münevverler ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Temiz Ekran Hareketi yapılan açıklamada, aileyi, çocukları ve toplumsal değerleri koruyan daha sağlıklı bir medya ve teknoloji ekosistemi oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Temiz Ekran Hareketi Sözcüsü Demirhan Seçilmiş, ekranların yalnızca bir eğlence aracı olmadığı ifade ederek, 'Bugün ekranlar; zihinleri şekillendiren, davranışları etkileyen ve değerleri dönüştüren güçlü bir ekosistemin yansımasıdır' dedi.

Toplumun geleceğinin yalnızca izlenen içeriklerle değil, bu içeriklerin kültürel ve sosyal etkileriyle de doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

Temiz Ekran Hareketi'nin yasaklayıcı değil, sorumluluk çağrısı yapan; ayrıştırıcı değil, ortak paydada buluşturan ve çözüm odaklı bir yaklaşım taşıdığı ifade edildi.

Özellikle çocuklar ve gençlerin medya içeriklerinden etkilenme biçimine dikkat çekilerek, aile ve çocuk dostu içeriklerin artırılması, yaş sınıflandırmalarının etkin uygulanması, zararlı davranışların özendirilmemesi ve toplumsal birlik duygusunu güçlendiren yapımların desteklenmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ekran içeriklerinin uzun vadeli toplumsal etkilerinin dikkate alınmasının önemine dikkat çekildi.

Bu meselenin yalnızca kamu kurumlarının ya da yayıncı kuruluşların değil; ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tamamının ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.