AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman-Çelikhan yolu projesinin önemli etaplarından biri olan şehir geçişi bölümünde çalışmaların başladığını açıkladı.

Milletvekili Alkayış; AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Otogar Kavşağı ile Perre Antik Kenti arasında yer alan 3 kilometrelik bölümde yapılacak iki gidiş ve iki gelişli modern yol projesi hakkında yetkililerden bilgi alan Alkayış, çalışmaların şehir içi ulaşım açısından önem taşıdığını belirtti.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Alkayış, Adıyaman-Çelikhan yolunun şehir geçişi bölümündeki çalışmaların başladığını ifade ederek, özellikle deprem sonrası Örenli TOKİ Konutları bölgesinde oluşan trafik yoğunluğunun proje ile azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Projenin şehir içi trafiğini rahatlatmasının yanı sıra çevre yolu bağlantılarını güçlendireceği, Çelikhan-Malatya güzergâhındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceği belirtildi. Çalışmaların yaz ayları içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığı bildirildi.

Toplam 39,4 kilometrelik proje kapsamında hayata geçirilen yatırımın 2 tünel ve 5 köprüden oluştuğu kaydedildi.

