Adıyaman'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kent merkezindeki özel eğitim uygulama okullarının birbirinden özel öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerin yer aldığı ve el işi ürünlerin sergilendiği 'En Özel Şenlik' etkinliğinin 4'üncüsü düzenlendi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve il protokolünün katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırlanan el işi ürünler sergilenirken, özel çocuklar yıl boyunca çalıştıkları gösterilerini sergiledi.

Program boyunca özel çocuklarla yakından ilgilenen Vali Abdullah Küçük, onların heyecanına ve sevincine ortak oldu. Özel çocuklarla sohbet eden Vali Küçük, özel bireylerin toplumsal yaşamın ayrılmaz ve çok kıymetli bir parçası olduğunu vurgulayarak, fedakârca görev yapan öğretmenlere ve her zaman evlatlarının yanında olan ailelere teşekkür etti.

Kaynak : PERRE