Adıyaman'da okul bahçesindeki bir ağaçtan düşen saksağan yavrusu için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Adıyaman Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde bir ağaçtan düşen saksağan yavrusunu fark eden öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. Yerde bitkin halde bulunan yavru kuş, öğretmen Mehmet Karataş tarafından koruma altına alınarak bakım ve gözetimi sağlandı. İhbar üzerine okula gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yavru kuşu yeniden yuvasına yerleştirdi.

Öğrenciler ve öğretmenler, duyarlı çalışmaları nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.